Кардиолог Кондрахин: назвал факторы риска тромбоэмболии, убившей Алентову

Звезда фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова умерла на 84-м году жизни. Накануне ей стало плохо в Театре Маяковского, куда она приехала на церемонию прощания с умершим коллегой и партнером по фильму «Зависть богов» Анатолием Лобоцким. Дежурившие в театре медики и врачи больницы, куда доставили актрису, сделали все возможное, но не смогли ее спасти.