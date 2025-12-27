Кардиолог Кондрахин: назвал факторы риска тромбоэмболии, убившей Алентову

Причиной смерти народной артистки России Веры Алентовой стала тромбоэмболия, для которой характерен летальный исход практически в 99% случаев. Каковы факторы риска ее развития, рассказал aif.ru терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
«Тромбоэмболия может наступить, если человек по какой-то причине имеет нарушение ритма сердца, как фибрилляция предсердия, Какой-нибудь каналопатии, повышенная свёртываемость крови и другие состояния, связанные с тем, что внутри организма образуются тромбы. Чаще всего факторами риска становятся тромбофлебит, варикозная болезнь нижних конечностей и так называемая мерцательная фибрилляция предсердий. Оторвавшийся тромб, попадая в лёгочную артерию, вызывает рефлекторную остановку сердца и смерть», — объяснил он.
Звезда фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова умерла на 84-м году жизни. Накануне ей стало плохо в Театре Маяковского, куда она приехала на церемонию прощания с умершим коллегой и партнером по фильму «Зависть богов» Анатолием Лобоцким. Дежурившие в театре медики и врачи больницы, куда доставили актрису, сделали все возможное, но не смогли ее спасти.