До −8 градусов ожидается в Иркутске в субботу 27 декабря

До −6, −8 градусов ожидается в Иркутске в последнюю субботу этого года, 27 декабря. Синоптики прогнозируют облачность, снег, ветер северо-западный 5−10 м/c, порывы 15−18 м/с, метель, температура — 6, — 8 градусов. Об этом сообщает Иркутский гидрометцентр.