До −8 градусов ожидается в Иркутске в субботу 27 декабря

До −6, −8 градусов ожидается в Иркутске в последнюю субботу этого года, 27 декабря. Синоптики прогнозируют облачность, снег, ветер северо-западный 5−10 м/c, порывы 15−18 м/с, метель, температура — 6, — 8 градусов. Об этом сообщает Иркутский гидрометцентр.
— По области ожидается небольшой, местами умеренный снег. В Чунском, Усть-Илимском, Катангском, Киренском, Казачинского-Ленском, южных районах местами сильный снег. Ветер северо-западный 11−16 м/c, местами порывы 21−26 м/с, метели. В северо-восточных районах 4−9 м/с, температура −4,-9 градусов, местами −14,-19 градусов, в северо-восточных районах −20,-25 градусов, ¬- говорится в сообщении.
На Байкале ожидается облачность, небольшой местами умеренный снег, по южной и северной части умеренный, местами сильный снег. Ветер северо-западный 15−20 м/с, местами порывы до 20−25 м/с. По средней части 20−25 м/с, местами порывы 30−35 м/с. Температура −5,-10 градусов, местами −12,-17 градусов.