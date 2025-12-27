Семью Богатыревых из Омска наградили орденом «Родительская слава»

Многодетную семью Богатыревых из Омска поздравила с наступающим Новым годом глава регионального Министерства труда и социального развития Ирина Варнавская.
Поводом для поздравления стало высокое признание заслуг супругов на государственном уровне: накануне праздников Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении семьи медалью ордена «Родительская слава» за вклад в укрепление института семьи и достойное воспитание детей.
В семье Рашида и Халимат Богатыревых — пятеро талантливых детей. Старший сын Ахмед — мастер спорта и призер международных соревнований, Жамали выбрал путь будущего врача, младшие братья увлечены спортом и робототехникой, а дочь Ясмина развивается в вокале, хореографии и углубленно изучает английский язык.
Более 20 лет супруги состоят в браке и активно участвуют в общественной жизни: от благоустройства двора до организации праздников и благотворительных инициатив.
