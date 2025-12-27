Адвокат Алешкин сказал о правах на наследство ЭКО-детей Дурова

«Ни мать, ни будущий ребёнок, зачатый с помощью. ЭКО с использованием биоматериала Дурова, не могут претендовать на его наследство, поскольку юридически процедура ЭКО не подразумевает наследование каких-либо прав. Когда женщина будет проходить эту манипуляцию, с неё возьмут расписку о том, что она не претендует на наследство. Без такой расписки процедуру проводить не будут», — объяснил Алешкин.