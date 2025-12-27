Ричмонд
Адвокат Алешкин сказал о правах на наследство ЭКО-детей Дурова

Смогут ли дети, рожденные с помощью ЭКО от донорского биоматериала Дурова, претендовать на его наследство, рассказал адвокат Алешкин.

Источник: Аргументы и факты

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что все его дети, включая рожденных от него, как от донора, с помощью ЭКО, будут иметь равные права на наследство. В беседе с aif.ru адвокат Андрей Алешкин объяснил, в каком случае обещание миллиардера может быть реализовано.

Напомним, Дуров предложил оплатить процедуру ЭКО с его биоматериалом всем желающим женщинам, подходящим под несколько критериев. На сайте одной из московских клиник опубликовано соответствующее объявление.

«Ни мать, ни будущий ребёнок, зачатый с помощью. ЭКО с использованием биоматериала Дурова, не могут претендовать на его наследство, поскольку юридически процедура ЭКО не подразумевает наследование каких-либо прав. Когда женщина будет проходить эту манипуляцию, с неё возьмут расписку о том, что она не претендует на наследство. Без такой расписки процедуру проводить не будут», — объяснил Алешкин.

Адвокат уточнил, что закон допускает вариант, при котором Дуров сам оставит наследство всем детям, рожденным от него любым способом.

«Если он только напишет в своем завещании укажет всех поимённо, кто делал ЭКО с его биоматериалом, только в этом случае женщины и дети имеют шанс получить хоть какие-то деньги. Хотя не думаю, что даже сам Дуров знает всех, кто взял биоматериал для того, чтобы зачать ребёнка», — добавил Алешкин.

Ранее адвокат рассказал о рисках, которые могут понести женщины, если решатся на процедуру ЭКО с биоматериалом миллиардера Дурова.

