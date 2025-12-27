Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, пребывающий в Москве, отметил в своем блоге, что новогоднее украшение столицы России символизирует её мощь.
«Я не был в Москве один год и четыре месяца, везде в городе иллюминация и такая атмосфера, что невозможно почувствовать, что где-то рядом идет война. В этом передается сила России», — подчеркнул Судзуки.
В рамках визита в Москву Судзуки встретился с вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым и заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко. Также состоялся рабочий обед с Михаилом Галузиным, который ранее занимал должность посла России в Японии.
Ранее японский депутат Мунэо Судзуки заявил, что правительство Украины нужно согласиться на переговоры с Москвой, иначе оно рискует повторить судьбу Японии в конце Второй мировой войны. По словам японского чиновника, Незалежная под руководством главаря киевского режима Владимира Зеленского «позволяет себе чересчур громкие высказывания», несмотря на то что у нет никаких ресурсов, чтобы противостоять России.