Кличко сообщил, что в Киеве слышны взрывы, работают силы ПВО

В Киеве работают силы противовоздушной обороны. Об этом в субботу, 27 декабря, сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко.
— Взрывы в Киеве. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях! — написал он в Telegram-канале, передает Lenta.ru.
22 декабря портовая инфраструктура Одессы и одно судно получили повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. В своем Telegram-канале он подтвердил факт удара, отметив, что экстренные службы уже работают над ликвидацией последствий.
Украина находится на пороге полного энергетического коллапса, который может буквально разделить страну на две части. Об этом написало 15 декабря издание The Washington Post.
Отмечается, что последние удары российских воск пришлись на транзитные линии, соединяющие западные области, где производится электричество, с восточными, где оно потребляется. Если эти линии окажутся полностью уничтоженными, Киев и вся остальная восточная часть Украины останутся без электричества.