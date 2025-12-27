Скончалась последняя из всемирно известных пятерняшек Дион

Пятерняшки Дион родились 28 мая 1934 года в канадской провинции Онтарио. Как отмечает NYT, они получили мировую известность уже в первые часы после рождения. Их история быстро вышла за пределы Канады и привлекла внимание прессы и туристов. Газета напоминает, что судьбы сестёр сложились по-разному. Первой умерла Эмили, которой было 20 лет. Мари долгое время находилась в больнице из-за депрессии и скончалась в 36 лет. Позднее умерла Ивон, а Сесиль ушла из жизни в августе 2025 года.