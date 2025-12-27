Скончалась последняя из всемирно известных пятерняшек Дион

«Аннет Дион скончалась. Ей был 91 год», — говорится в публикации.
Издание уточнило, что Аннет оставалась последней из пяти сестёр, которые вошли в историю как первые в мире пятеро близнецов, сумевшие пережить младенческий возраст. По данным газеты, её смерть завершила почти вековую историю семьи, за судьбой которой следили миллионы людей.
Пятерняшки Дион родились 28 мая 1934 года в канадской провинции Онтарио. Как отмечает NYT, они получили мировую известность уже в первые часы после рождения. Их история быстро вышла за пределы Канады и привлекла внимание прессы и туристов. Газета напоминает, что судьбы сестёр сложились по-разному. Первой умерла Эмили, которой было 20 лет. Мари долгое время находилась в больнице из-за депрессии и скончалась в 36 лет. Позднее умерла Ивон, а Сесиль ушла из жизни в августе 2025 года.
Аннет Дион прожила дольше всех своих сестёр. До последних лет она оставалась символом уникального медицинского и социального феномена XX века, к которому неоднократно возвращались историки и журналисты.
Ранее в Великобритании на 99-м году жизни умерла Рут Борн, известная участием в расшифровке немецкой шифровальной машины «Энигма» во время Второй мировой войны. Она работала оператором дешифровщика Bombe, созданного командой Алана Тьюринга. Борн служила в Блетчли-Парке, главном криптографическом центре страны, и входила в число специалистов, обеспечивших успех британской разведки. После войны она много лет рассказывала о своей работе, а в 2011 году демонстрировала «Энигму» королеве Елизавете II. За вклад в историю криптографии Борн получила ряд наград и международное признание.
