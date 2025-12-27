Ричмонд
Кардиолог Кондрахин сказал о профилактике тромбоэмболии, убившей Алентову

Какие меры профилактики могут защитить от тромбоэмболии, унесшей жизнь Веры Алентовой, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Источник: Аргументы и факты

Тромбоэмболия, ставшая причиной смерти народной артистки России Веры Алентовой, практически не дает шансов выжить. Но в ряде случаев ее можно предотвратить. О профилактике тромбоэмболии рассказал aif.ru терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«Если у человека есть варикозная болезнь нижних конечностей, есть тромбофлебит, то на узи мы можем найти эти тромбы, определить их и предпринять шаги по их устранению», — объяснил он.

При этом кардиолог уточнил, что диагностика не всегда позволяет обнаружить тромбы.

«При обследовании тромбы можно обнаружить не всегда. Кроме того, возможно такое состояние, когда все происходит одномоментно: тромб образовался и “полетел”, попал в легочную артерию, рефлекс сработал и летальный исход», — добавил Кондрахин.

Вере Алентовой потребовалась помощь медиков, когда она пришла в театр Маяковского на церемонию прощания с умершим коллегой и партнером по фильму «Зависть богов» Анатолием Лобоцким. Ее экстренно доставили в больницу, но врачи не смогли спасти 83-летнюю актрису.