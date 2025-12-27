Россиянам напомнили о новых правилах пересечения границы с детьми с 2026 года

С 20 января 2026 года пересечь российскую границу несовершеннолетние смогут только при наличии загранпаспорта. Об этом напомнила миграционная служба МВД в своем Telegram-канале.
«С 20 января 2026 года начнут действовать новые правила пересечения государственной границы Российской Федерации несовершеннолетними россиянами», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что въезд в Россию по свидетельству о рождении для детей станет недоступен. При этом подростки старше 14 лет и взрослые граждане по-прежнему смогут ездить в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по внутреннему паспорту.
Чтобы не столкнуться с проблемами при запланированном выезде, миграционная служба рекомендует заранее оформить ребенку загранпаспорт.
Россиян также призвали оформлять страховки перед новогодними поездками за границу. В праздничный период многие отправляются в путешествия, и экономить на безопасности не следует. Об этом рассказала руководитель Департамента печати и информации МИД России Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».
«Прошу вас, сейчас будут новогодние праздники, кто-то куда-то поедет, приобретайте страховки. Есть вещи, на которых можно экономить, а есть вещи, на которых ни в коем случае нельзя экономить», — приводит ее слова сайт KP.RU.
Захарова напомнила случай с мальчиком, пострадавшим в Таиланде. Он разбился на мопеде, и местные врачи почти не давали надежды на восстановление, однако благодаря консульству и российским медикам юноше удалось вернуться к нормальной жизни.
Ранее KP.RU сообщал, что туроператоры, отельеры и сервисы продажи билетов фиксируют рост интереса к новогодним путешествиям по сравнению с прошлым годом. Самым востребованным зарубежным направлением стал Китай благодаря отмене виз. Количество туристов увеличилось на 84%.
До этого Погранслужба ФСБ опубликовала свежую статистику поездок россиян за рубеж. В первом квартале 2023 года россияне совершили 4,9 миллиона зарубежных поездок — это на 26% больше, чем за тот же период 2022 года, когда было зафиксировано 3,9 миллиона выездов.