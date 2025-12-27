Защита Лурье попросила Долину освободить квартиру до 30 декабря

В июне 2024 года Лариса Долина продала квартиру Полине Лурье за 112 млн руб. Позднее певица заявила, что стала жертвой мошенников и добилась признания сделки недействительной. Изначально суд вернул Ларисе Долиной квартиру. Полина Лурье при этом осталась и без жилья, и без денег. 16 декабря 2025-го Верховный суд признал Лурье собственником квартиры и постановил выселить певицу из квартиры до 10 января.