В Омске жители пожаловались на сбой мобильного интернета и «белого списка»

В региональном Минцифры подтвердили наличие перебоев и связали их с «мероприятиями, направленными на повышение уровня безопасности». Ведомство уточнило, что похожие ограничения действуют и в других регионах страны, но подробностей «в силу законодательства» предоставить не может. В качестве временной альтернативы жителям предложили пользоваться открытыми точками доступа Wi-Fi.