В Омске жители пожаловались на сбой мобильного интернета и «белого списка»

Жалоба на неработающий «белый список» появилась в соцсетях на странице губернатора Омской области. По словам автора сообщения, в микрорайоне, где находятся улицы Светлая, Химиков, Менделеева, Глинки, Бородина и Белозёрова, перестал работать мобильный интернет, хотя тариф оплачен.
Пользователи отмечают, что им недоступны даже сервисы из «белого списка»: «Госуслуги», мессенджер «Макс», личный кабинет оператора, маркетплейсы, вызов такси, школьный «Дневник.ру», не открывается «ВКонтакте». Сотовая связь «ловит» плохо, SMS уходят с задержкой — из-за этого люди не могут оперативно переводить деньги и пользоваться привычными онлайн-сервисами.
В региональном Минцифры подтвердили наличие перебоев и связали их с «мероприятиями, направленными на повышение уровня безопасности». Ведомство уточнило, что похожие ограничения действуют и в других регионах страны, но подробностей «в силу законодательства» предоставить не может. В качестве временной альтернативы жителям предложили пользоваться открытыми точками доступа Wi-Fi.