Юрист: Долина должна освободить квартиру Лурье до 30 декабря

Полина Лурье передала через адвоката просьбу Ларисе Долиной, чтобы та выехала из квартиры в Хамовниках до 30 декабря. Сколько на самом деле деле есть времени у артистки, чтобы собрать вещи и передать ключи, aif.ru рассказал юрист Александр Хаминский.
«В добровольном порядке человек должен немедленно исполнить решение суда. если он сам не исполняет, то выигравшая сторона обращается в службу судебных приставов. После возбуждения исполнительного производства даётся 5 календарных дней, чтобы выполнить решение суда, в данном случае — выехать из квартиры. Если это не происходит, то приставы приходят, вскрывают дверь и принудительно выносят вещи. Я думаю, что в сегодняшних обстоятельствах, это самый невыгодный для Ларисы Долиной вариант», — объяснил юрист.
25 декабря Мосгорсуд постановил, что Долина должна освободить квартиру в Хамовниках, которую Верховный суд присудил Полине Лурье. Певица продала элитную недвижимость летом 2024 года, но вскоре заявила, что сделала это под давлением мошенников.
Долина обратилась в суд, чтобы признать сделку по продаже квартиры недействительной. Районный суд встал на ее сторону, оставив Лурье и без жилья, и без денег. Это решение оставили без изменений апелляционная и кассационная инстанции.
Лурье обратилась в Верховный Суд, который 16 декабря отменил решения трех инстанций и вернул ей недвижимость.