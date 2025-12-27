Юрист: Долина должна освободить квартиру Лурье до 30 декабря

«В добровольном порядке человек должен немедленно исполнить решение суда. если он сам не исполняет, то выигравшая сторона обращается в службу судебных приставов. После возбуждения исполнительного производства даётся 5 календарных дней, чтобы выполнить решение суда, в данном случае — выехать из квартиры. Если это не происходит, то приставы приходят, вскрывают дверь и принудительно выносят вещи. Я думаю, что в сегодняшних обстоятельствах, это самый невыгодный для Ларисы Долиной вариант», — объяснил юрист.