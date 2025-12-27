Ричмонд
Юрист: Долина должна освободить квартиру Лурье до 30 декабря

Решение суда о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках артистка должна была исполнить немедленно. Как отметил юрист Хаминский, в противном случае ей грозит принудительное выселение.

Источник: Аргументы и факты

Полина Лурье передала через адвоката просьбу Ларисе Долиной, чтобы та выехала из квартиры в Хамовниках до 30 декабря. Сколько на самом деле деле есть времени у артистки, чтобы собрать вещи и передать ключи, aif.ru рассказал юрист Александр Хаминский.

«В добровольном порядке человек должен немедленно исполнить решение суда. если он сам не исполняет, то выигравшая сторона обращается в службу судебных приставов. После возбуждения исполнительного производства даётся 5 календарных дней, чтобы выполнить решение суда, в данном случае — выехать из квартиры. Если это не происходит, то приставы приходят, вскрывают дверь и принудительно выносят вещи. Я думаю, что в сегодняшних обстоятельствах, это самый невыгодный для Ларисы Долиной вариант», — объяснил юрист.

25 декабря Мосгорсуд постановил, что Долина должна освободить квартиру в Хамовниках, которую Верховный суд присудил Полине Лурье. Певица продала элитную недвижимость летом 2024 года, но вскоре заявила, что сделала это под давлением мошенников.

Долина обратилась в суд, чтобы признать сделку по продаже квартиры недействительной. Районный суд встал на ее сторону, оставив Лурье и без жилья, и без денег. Это решение оставили без изменений апелляционная и кассационная инстанции.

Лурье обратилась в Верховный Суд, который 16 декабря отменил решения трех инстанций и вернул ей недвижимость.