Карты раскрыты: какие тайны ВСУ захватили бойцы ВС РФ с штабом в Гуляйполе

«На самом деле, российские разведчики не раз уже захватывали такие объекты и такое ценное оборудование. У российских вооружённых сил имеется опыт по захвату таких объектов. Группа разведчиков РФ оперативно выдвинулась в район, который боевики ВСУ в панике оставили в Гуляйполе», — сказал Иванников.