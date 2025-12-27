Карты раскрыты: какие тайны ВСУ захватили бойцы ВС РФ с штабом в Гуляйполе

Российские военные захватили штаб батальона ВСУ в Гуляйполе, противник в спешке оставил ноутбуки, телефоны и карты. Бойцы РФ запечатлели все на видео.
«Телефоны, планшеты лежат. Телефон даже без пароля», — удивился штурмовик ВС РФ.
На столе нетронутой осталась рабочая карта с позициями батальона ВСУ. Однако советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в разговоре с aif.ru раскрыл, какие тайны скрывались в штабе противника.
Штурмовики РФ захватывают командные пункты не впервые.
Ряд военных экспертов назвал уникальной операцию по захвату командного штаба в Гуляйполе. Однако Иванников отметил, что подобный опыт у наших штурмовиков уже был.
«На самом деле, российские разведчики не раз уже захватывали такие объекты и такое ценное оборудование. У российских вооружённых сил имеется опыт по захвату таких объектов. Группа разведчиков РФ оперативно выдвинулась в район, который боевики ВСУ в панике оставили в Гуляйполе», — сказал Иванников.
Военный эксперт подчеркнул, что противник оставил технические средства связи и компьютерную технику в штабе, поскольку уходил с позиций в спешке.
«Также были захвачены средства тропосферной связи — портативные средства, которые использовал киевский режим для общения исключительно на уровне командования. Информация, оставленная в штабе ВСУ, действительно является бесценной», — добавил Иванников.
Личные дела и карты минных полей.
В ноутбуках, оставленных украинскими военными в захваченном ВС РФ штабе в Гуляйполе, хранилась ценная информация, включая списочный состав подразделения и карты минных полей по всей области, считает Иванников.
«В ноутбуках могли хранить списочный состав подразделений, включая контактные данные родственников, и личные дела боевиков, которые позволят в последующем российским правоохранителям привлекать их к уголовной ответственности за содеянные преступления», — отметил Иванников.
Самой важной информацией, которая может оказаться на ноутбуках, подполковник считает планы ВСУ по удержанию территорий.
«Там же могут быть карты минных полей по всей области. Эта информация поможет нашим войскам в продвижении», — подчеркнул Иванников.
ВСУ признали позорное бегство из штаба.
Украинская сторона признала потерю командного штаба в Гуляйполе. Офицер батальона 106 бригады ВСУ рассказал, что командный пункт находился в 700 метрах от линии фронта, но командование запрещало его передвигать дальше.
Утром 17 декабря украинские военные увидели бойцов РФ, но не поняли, кто это. В итоге пока ВСУ пытались разобраться, что происходит, российские военнослужащие уже приблизились к ним.
«Они (украинские военные — ред.) не открыли огонь, а спустились в подвал. Богдан и еще один паренек выставились на лестничную клетку. Этот парень выдвинулся первым, Богдан вторым. И сразу пошли автоматные очереди. Как раз в этот момент выдвижения погиб командир роты», — сказал офицер ВСУ.
ВСУ в спешке пытались сжечь документы и ноутбуки, но безрезультатно. Офицер украинской армии признал, что армии РФ удалось захватить штаб в Гуляйполе из-за паники у боевиков.
«Наверное, была просто паника. Подвал должен был полностью воспламениться. Был подготовлен бензин и кто-то не зажег просто», — пояснил военный.