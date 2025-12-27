Карты более 800 тысяч россиян использовали в мошенничестве в 2025 году

Ранее сообщалось, что в России выявили новую схему мошенничества, связанную с военкоматами. Злоумышленники звонят гражданам и под видом сотрудников военкомата предлагают явиться якобы для «оцифровки личных данных». Как уточнили в МВД РФ, мошенники убеждают людей, что военкомат является режимным объектом и попасть туда можно только по повестке или пропуску. Затем аферисты просят сообщить серию и номер паспорта, кем он выдан, а также номер СНИЛС. После получения информации разговор обрывается, а данные используют в преступных целях. В ведомстве подчеркнули, что сотрудники военкоматов не запрашивают личные данные по телефону, а все вопросы, связанные с повестками, решаются только при личном обращении.