Карты более 800 тысяч россиян использовали в мошенничестве в 2025 году

«Количество физических лиц, чьи электронные средства платежа использовались в целях осуществления незаконных финансовых операций, за весь 2025 год составило более 800 тысяч», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что работа по противодействию мошенничеству продолжается в рамках Концепции государственной системы защиты от противоправных действий с использованием информационно-коммуникационных технологий. Среди мер — разработка платформы ГИС «Антифрод», которая позволит оперативно обмениваться информацией между госорганами, банками и операторами связи. Пилотная версия платформы уже функционирует, а полный запуск намечен на 1 марта 2026 года.
Росфинмониторинг также напомнил о пакетах мер, обсуждаемых президентом и правительством. Первый пакет вступил в силу с июня 2025 года и включал более 30 инициатив, в том числе отказ от смс-рассылок и спам-звонков. Второй пакет, внесённый в Госдуму на этой неделе, предусматривает около 20 мер, среди которых восстановление доступа к «Госуслугам», выпуск детских сим-карт и ограничения на количество банковских карт на человека.
Ранее сообщалось, что в России выявили новую схему мошенничества, связанную с военкоматами. Злоумышленники звонят гражданам и под видом сотрудников военкомата предлагают явиться якобы для «оцифровки личных данных». Как уточнили в МВД РФ, мошенники убеждают людей, что военкомат является режимным объектом и попасть туда можно только по повестке или пропуску. Затем аферисты просят сообщить серию и номер паспорта, кем он выдан, а также номер СНИЛС. После получения информации разговор обрывается, а данные используют в преступных целях. В ведомстве подчеркнули, что сотрудники военкоматов не запрашивают личные данные по телефону, а все вопросы, связанные с повестками, решаются только при личном обращении.
