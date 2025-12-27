Юная жительница ХМАО побывала на Кремлевской елке

В мероприятии приняли участие 4500 детей, приехавших со всей России.
Ученица третьего класса из ХМАО стала участницей знаменитого новогоднего представления в государственном Кремлевском дворце. Девочка является дочерью военнослужащего, погибшего в зоне проведения специальной военной операции. Информацию о поездке сообщили в департаменте культуры Югры.
«Кремлевская елка — ежегодное новогоднее представление, которое уже десятки лет проходит на сцене государственного Кремлевского дворца. Из Югры на нее поехала Злата Тарасова, дочь погибшего участника СВО», — сообщили в telegram‑канале ведомства.
Девочка учится в третьем классе, участвует в олимпиадах и творческих конкурсах. Мечтает в будущем работать в правоохранительных органах.