Юная жительница ХМАО побывала на Кремлевской елке

«Кремлевская елка — ежегодное новогоднее представление, которое уже десятки лет проходит на сцене государственного Кремлевского дворца. Из Югры на нее поехала Злата Тарасова, дочь погибшего участника СВО», — сообщили в telegram‑канале ведомства.