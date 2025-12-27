Синоптики дали прогноз погоды на новогоднюю ночь и праздничную неделю

Синоптики рассказали, какая погода ждет челябинцев в праздничную неделю.
Синоптики опубликовали прогноз погоды на первую неделю новогодних каникул в Челябинске. В отдельные дни ожидается нестабильный температурный фон и осадки. Об этом сообщается в метеопрогнозе сервиса «Гисметео».
«В понедельник, 29 декабря, после продолжительных сильных морозов температура в Челябинске поднимется до −8 градусов. При этом будет облачно, пройдет снег. Во вторник, 30 декабря, ожидается самый холодный день предстоящей недели: дневная температура опустится до −15 градусов, в ночные часы столбики термометров могут опуститься до −20», — следует из прогноза метеорологов.
В среду, 31 декабря, днем прогнозируется около −11 градусов, а в новогоднюю ночь похолодает до −17. В первый день 2026 года, 1 января, жители Челябинска встретят умеренный мороз — около −7 градусов, возможен небольшой снег. В период со 2 по 4 января в дневное время температура будет находиться в диапазоне от −7 до −10 градусов. Осадков в эти дни не ожидаются.