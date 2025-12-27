Синоптики дали прогноз погоды на новогоднюю ночь и праздничную неделю

В среду, 31 декабря, днем прогнозируется около −11 градусов, а в новогоднюю ночь похолодает до −17. В первый день 2026 года, 1 января, жители Челябинска встретят умеренный мороз — около −7 градусов, возможен небольшой снег. В период со 2 по 4 января в дневное время температура будет находиться в диапазоне от −7 до −10 градусов. Осадков в эти дни не ожидаются.