Военнослужащие Центральной группировки войск нанесли комбинированный удар по позициям украинских формирований на красноармейском направлении специальной военной операции.
По данным Министерства обороны РФ, в атаке были задействованы беспилотные летательные аппараты, артиллерия и танковые подразделения, которые поразили пехоту, бронетехнику, замаскированные позиции и маршруты передвижения противника.
В ходе воздушной разведки с применением разведывательного беспилотника Zala были выявлены районы сосредоточения живой силы и бронетехники, а также скрытые огневые точки и пути перемещения разрозненных групп украинских подразделений вдоль линии боевого соприкосновения. Полученные разведданные оперативно передали артиллерийским и танковым расчетам, а также подразделениям ударных FPV-дронов, которые нанесли огневое поражение по обнаруженным целям.
В Минобороны отметили, что технические характеристики беспилотников Zala, включая дальность полёта и продолжительность работы, позволяют вести круглосуточную разведку местности. Это даёт возможность собирать данные не только на передовой, но и в глубине тыла противника, повышая эффективность действий подразделений.
Ранее сообщалось, что военнослужащие российской группировки войск «Восток» нанесли удары по позициям Вооружённых сил Украины в районе города Гуляйполе Запорожской области.