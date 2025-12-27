ВС РФ нанесли удар по целям ВСУ на красноармейском направлении

В ходе воздушной разведки с применением разведывательного беспилотника Zala были выявлены районы сосредоточения живой силы и бронетехники, а также скрытые огневые точки и пути перемещения разрозненных групп украинских подразделений вдоль линии боевого соприкосновения. Полученные разведданные оперативно передали артиллерийским и танковым расчетам, а также подразделениям ударных FPV-дронов, которые нанесли огневое поражение по обнаруженным целям.