В Хабаровском крае завершилась месячная погоня за конфликтной тигрицей

В Хабаровском крае, в окрестностях села Селихино Комсомольского района ночью 26 декабря отловили самку амурского тигра, сообщает Управление охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края.
Охотоведы совместно со службой по охране животного мира вели работу по отлову более месяца. Тигрица проявляла осторожность и каждый раз избегала ловушек. Успешный отлов стал возможен благодаря терпению и слаженной работе специалистов.
Животное возрастом примерно 3−5 лет не имеет видимых травм или повреждений. В ближайшее время ветеринары проведут полное обследование и дадут заключение о состоянии здоровья тигрицы.
Разрешение конфликтных ситуаций с амурскими тиграми в крае осуществляется при поддержке Центра «Амурский тигр». Подобные мероприятия важны для обеспечения безопасности местных жителей и сохранения популяции краснокнижного хищника.