Рефлекс-убийца: кому и чем угрожает тромбоз, как у Веры Алентовой

Он подчеркнул, что в этой ситуации врачи практически ничего не могут сделать: «Дальше невозможно ничего сделать, потому что эта рефлекторная реакция связана с тем, что организм видит, что есть так называемое давление заклинивания лёгочной артерии, и тромб он протолкнуть не должен. И поэтому сердце не работает. Этот странный рефлекс нашего организма приводит к фатальным последствиям», — констатировал доктор.