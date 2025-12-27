Рефлекс-убийца: кому и чем угрожает тромбоз, как у Веры Алентовой

Трагический уход из жизни народной артистки России Веры Алентовой потряс всю страну. Актриса умерла на 84-м году жизни. Причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии. Почему это состояние почти не оставляет шансов, могла ли сыграть роковую роль церемония прощания с коллегой и что важно знать об этой смертельной опасности? На эти вопросы в эксклюзивном интервью aif.ru ответил терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Роковое прощание с коллегой.
Вера Алентова пришла в театр имени Маяковского 25 декабря, чтобы проститься с Анатолием Лобоцким, своим коллегой и партнёром по фильму «Зависть богов».
По свидетельствам очевидцев, актриса уже у входа выглядела нездоровой и шла неуверенно. Едва она увидела гроб, ей резко стало плохо. Дежурившие на церемонии медики оказали первую помощь, затем её экстренно доставили в больницу. Врачи боролись за её жизнь около полутора часов, но их усилия ни к чему не привели.
«Летальный исход в практически 99%»: почему врачи оказались бессильны?
Андрей Кондрахин в комментарии aif.ru объяснил, почему при тромбоэмболии медики часто бессильны, даже если катастрофа происходит в стенах стационара. «Тромбоэмболия дает летальный исход в практически 99%, даже если пострадавший находится в условиях стационара. Эта очень печальная история связана с рефлексом, который возникает при попадании тромба в лёгочную артерию», — заявил эксперт.
Оторвавшийся тромб, попадая в лёгочную артерию, вызывает не просто закупорку, а мощнейшую рефлекторную реакцию организма.
«Если он “влетает” в лёгочную артерию, то возникает синдром, который вызывает спазм и рефлекторную остановку сердца», — уточнил кардиолог.
Он подчеркнул, что в этой ситуации врачи практически ничего не могут сделать: «Дальше невозможно ничего сделать, потому что эта рефлекторная реакция связана с тем, что организм видит, что есть так называемое давление заклинивания лёгочной артерии, и тромб он протолкнуть не должен. И поэтому сердце не работает. Этот странный рефлекс нашего организма приводит к фатальным последствиям», — констатировал доктор.
Могло ли горе из-за смерти коллеги спровоцировать трагедию?
Кардиолог подтвердил, что сильнейшее эмоциональное потрясение, которое Алентова пережила в момент прощания с Лобоцким, могло стать тем самым спусковым крючком для ухудшения состояния.
«При стрессе, переживаниях частота сердечных сокращений увеличивается. То есть, увеличивается объем крови, который перекачивает организм. Тут нужно говорить даже не о самом стрессе, а об эмоциональном переживании, которое влияет на общее состояние организма», — пояснил Кондрахин.
При этом эксперт сделал важное уточнение: сам тромб, убивший актрису, скорее всего, образовался в её организме давно.
«Сам тромб мог образоваться достаточно давно и просто “ждал своей очереди”», — объяснил Кондрахин.
Кто в зоне риска?
В беседе с журналистами Андрей Кондрахин назвал ключевые факторы риска, которые могут привести к образованию смертоносных тромбов: нарушения ритма сердца, особенно фибрилляция предсердий (мерцательная аритмия), повышенная свёртываемость крови (тромбофилия)., варикозная болезнь и тромбофлебит нижних конечностей.
«Чаще всего факторами риска становятся тромбофлебит, варикозная болезнь нижних конечностей и так называемая мерцательная фибрилляция предсердий», — резюмировал врач.
Поможет ли профилактика?
Главный вопрос, который возникает после этой трагедии: можно ли было ее предотвратить? Кардиолог указывает на важность регулярной диагностики, особенно для людей из групп риска. «Если у человека есть варикозная болезнь нижних конечностей, есть тромбофлебит, то на узи мы можем найти эти тромбы, определить их и предпринять шаги по их устранению», — отметил Кондрахин.
Однако медицина не всесильна, и тромбоэмболия иногда случается внезапно, без предупреждения.
«При обследовании тромбы можно обнаружить не всегда. Кроме того, возможно такое состояние, когда все происходит одномоментно: тромб образовался и “полетел”, попал в легочную артерию, рефлекс сработал и летальный исход», — описал стандартную картину Кондрахин.
Врач предупредил, как важно внимательно относиться к здоровью сосудов, особенно в зрелом возрасте, контролировать хронические заболевания и помнить, что сильный эмоциональный стресс может стать последней каплей для организма, в котором уже таилась смертельная угроза.