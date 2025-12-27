Ричмонд
NYT: Скончалась последняя из всемирно известных пятерняшек Дион

Последняя из остававшихся в живых пятерняшек, которые пережили младенчество, Аннет Дион умерла на 92-м году жизни. Об этом сообщило издание New York Times.

Последняя из остававшихся в живых пятерняшек, которые пережили младенчество, Аннет Дион умерла на 92-м году жизни. Об этом сообщило издание New York Times.

— Аннет Дион скончалась. Ей был 91 год, — сказано в статье.

Пятерняшки Дион родились 28 мая 1934 года в провинции Онтарио в Канаде. Они стали первыми пятью близнецами, которые смогли пережить младенчество. Пятерняшки обрели всемирную известность в считанные часы после родов. Они стали местной диковинкой и достопримечательностью для туристов, сказано в статье.

Издание напомнило, что первой из пяти умерла Эмили в 20-летнем возрасте. Другая сестра, Мари, оказалась в больнице из-за депрессии, она скончалась в 36 лет. Позже умерла Ивон, Сесиль ушла из жизни в августе 2025 года.

19 ноября сообщалось, что немецкие актрисы-близнецы Элис и Эллен Кесслер скончались в один день. Как пишет издание Bild, артистки самостоятельно приняли решение уйти из жизни вместе. По данным источника, сестры умерли в Грюнвальде в результате эвтаназии.