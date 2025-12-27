NYT: Скончалась последняя из всемирно известных пятерняшек Дион

Издание напомнило, что первой из пяти умерла Эмили в 20-летнем возрасте. Другая сестра, Мари, оказалась в больнице из-за депрессии, она скончалась в 36 лет. Позже умерла Ивон, Сесиль ушла из жизни в августе 2025 года.