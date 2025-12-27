Российские военные захватили штаб батальона ВСУ в Гуляйполе, противник в спешке оставил ноутбуки, телефоны и карты. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в разговоре с aif.ru заявил, что противник в панике бежал с позиций, благодаря чему бойцам армии РФ удалось заполучить важные данные из техники ВСУ.
«Информация, оставленная в штабе ВСУ, действительно является бесценной. На самом деле российские разведчики не раз уже захватывали такие объекты и такое ценное оборудование. У российских вооружённых сил имеется опыт по захвату таких объектов. Группа бойцов РФ оперативно выдвинулась в район, который боевики ВСУ в панике оставили в Гуляйполе», — сказал Иванников.
Военный эксперт подчеркнул, что противник оставил технические средства связи и компьютерную технику в штабе, поскольку уходил с позиций в спешке.
«Также были захвачены средства тропосферной связи — портативные средства, которые использовал киевский режим для общения исключительно на уровне командования», — добавил Иванников.
