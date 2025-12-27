ВС РФ захватили ценные секретные трофеи в Гуляйполе

«Информация, оставленная в штабе ВСУ, действительно является бесценной. На самом деле российские разведчики не раз уже захватывали такие объекты и такое ценное оборудование. У российских вооружённых сил имеется опыт по захвату таких объектов. Группа бойцов РФ оперативно выдвинулась в район, который боевики ВСУ в панике оставили в Гуляйполе», — сказал Иванников.