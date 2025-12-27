«Темная сторона блюда»: врач предупредила россиян о вреде новогодних салатов

«Большая проблема после новогодних дней — это попытка съесть все, что было наготовлено к празднику. И иногда это приводит, в том числе к пищевым токсикоинфекциям, потому что салаты, заправленные майонезом, не хранятся больше суток. Дальше уже блюдо “переходит на темную сторону” — и можно отравиться», — сказала Рябова в разговоре с ТАСС. Она подчеркнула, что длительное хранение готовых салатов при нестабильной температуре создает условия для активного размножения бактерий.