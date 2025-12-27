Ричмонд
«Темная сторона блюда»: врач предупредила россиян о вреде новогодних салатов

Попытки доесть новогодние салаты спустя сутки после их приготовления могут обернуться не только обычным пищевым отравлением, но и развитием токсикоинфекций. Об этом рассказала аллерголог-иммунолог, научный сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета Ксения Рябова.

«Большая проблема после новогодних дней — это попытка съесть все, что было наготовлено к празднику. И иногда это приводит, в том числе к пищевым токсикоинфекциям, потому что салаты, заправленные майонезом, не хранятся больше суток. Дальше уже блюдо “переходит на темную сторону” — и можно отравиться», — сказала Рябова в разговоре с ТАСС. Она подчеркнула, что длительное хранение готовых салатов при нестабильной температуре создает условия для активного размножения бактерий.

Риск отравиться особенно возрастает, если салаты несколько раз выставлять на стол, а затем вновь убирать в холодильник. По словам Рябовой, резкие колебания температуры ускоряют порчу продуктов. Также аллерголог призвала россиян в целом стараться не переедать в новогодние праздники, так как это также негативно сказывается на организме.

Ранее окружной Роспотребнадзор уже предупреждал жителей, что более половины пищевых отравлений в новогодние праздники связаны с неправильным хранением и употреблением остатков с праздничного стола. Ведомство рекомендовало готовить небольшие порции салатов, хранить их при температуре +2…+6 градусов и заправлять непосредственно перед подачей, так как в многокомпонентных блюдах и заправках быстро размножаются патогенные микроорганизмы.