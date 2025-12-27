В Воронеже запатентовали технологии производства белков для детского питания

Разработанная технология концентрата мицеллярного казеина позволяет получить сухой белковый продукт с уникальными характеристиками: высоким содержанием казеина в сравнении с обычным коровьим молоком; низким содержанием лактозы и минеральных солей; сохранением нативных свойств белков исходного сырья в результате применения последовательности энергоэффективных технологических операций и режимов их выделения. «Эти свойства полученного белкового продукта способствуют повышению выхода творога и сыра при применении КМК в качестве исходного сырья. Также полученный нами продукт может применяться в рецептурах продуктов для специализированного питания (спортивного, геродиетического и клинического, для людей с непереносимостью молочного сахара (лактозы)», — прокомментировала руководитель проекта, доктор технических наук, профессор кафедры технологии продуктов животного происхождения ВГУИТ Екатерина Станиславская.