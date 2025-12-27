Ричмонд
Декретные выплаты в 2026 году превысят миллион рублей

Максимальные декретные выплаты для работающих женщин в России в 2026 году превысят 1,3 млн рублей. Об этом рассказал депутат Госдумы Артем Говырин.

«Декретные выплаты работающим матерям могут вырасти до 1,3 млн руб. в 2026 году», — рассказал Говырин в разговоре с ТАСС. По его данным, общая сумма пособий по беременности и родам при обычных родах составит до 955 836 рублей, при осложненных — до 1 065 074 рублей, при многоплодной беременности — до 1 324 515 рублей.

С 1 февраля 2026 года в России также вырастет единовременное пособие при рождении ребенка — до 28 773 рублей, эта выплата положена всем семьям, имеющим на нее право, по всей стране. Кроме того, с 2026 года заработает ежегодная семейная выплата для работающих родителей с двумя и более детьми со среднедушевым доходом не выше полуторакратного прожиточного минимума, которая в виде возврата части НДФЛ составит в среднем 70−100 тысяч рублей в год.