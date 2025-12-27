Психолог Пономаренко сказала, до какого возраста можно верить в Деда Мороза

Нужно ли поддерживать у детей веру в Деда Мороза и до какого возраста, рассказала aif.ru практикующий психолог Анастасия Пономаренко.
«Четких критериев о том, надо или не надо поддерживать у детей веру в Деда Мороза, нет. Как психолог, я считаю, что ничего плохого в этом нет. Пускай дети верят в Деда Мороза, во что-то такое доброе, теплое, сказочное», — отметила эксперт.
По словам психолога, нет четкой возрастной планки, когда ребенку нужно раскрыть правду о том, что вместо Деда Мороза подарки приносят под елку родители.
«Нет такого, что в шесть или в семь лет, например, можно ему рассказать правду. Кто-то верит дольше, кто-то вообще уже в три года все знает и все понимает. нет таких строгих критериев», — объяснила она.
Пономаренко обратила внимание на то, что верить в Деда Мороза продолжают и многие взрослые.
«У нас и взрослые люди верят в Деда Мороза. Они загадывают желания, ждут подарки под елкой, хотя они точно знают, кто это подарит, и даже часто, что подарят, все равно ждут. Дед Мороз ассоциируется с чудом, и даже взрослые люди ждут чуда в Новый год, что уж говорить о детях. не надо их разочаровывать, пусть верят как можно дольше», — добавила психолог.
По данным опроса, проведенного одной из аналитических компаний страны, в Деда Мороза верят 17 процентов взрослых россиян. Большинство, 58 процентов опрошенных, признались, что остаются скептиками, но при этом поддерживают и сохраняют веру в сказку исключительно для детей. 20 процентов участников опроса заявили, что никогда не питали иллюзии на этот счет.