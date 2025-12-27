Ричмонд
+5°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом назвал время встречи Трампа и Зеленского 28 декабря

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским во Флориде в воскресенье, 28 декабря. Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщил Белый дом.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским во Флориде в воскресенье, 28 декабря. Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщил Белый дом.

— Согласно расписанию Трампа, он примет участие в двусторонней встрече с главой Украины в три часа по полудни (23:00 по московскому времени) в воскресенье в Палм-Бич в штате Флорида, — сказано в сообщении.

На мероприятие планируют допустить журналистов, передает РИА Новости.

Дональд Трамп высоко оценил шансы на достижение договоренности с Владимиром Зеленским во время встречи во Флориде, которая может пройти 28 декабря. Об этом 26 декабря сообщило издание New York Post.

При этом американский лидер «прохладно» отнесся к версии мирного плана Украины и сказал, что у Владимира Зеленского «ничего не будет» без его одобрения, передает издание Politico. При этом он добавил, что ожидает продуктивной встречи с главой Украины.

Зеленский ранее заявил, что Штаты в рамках предложений по урегулированию конфликта с Россией предложили заключить договоренность сроком на 15 лет с возможностью продления, сообщил портал Axios.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше