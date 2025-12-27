Синоптик Ильин: Москву будет засыпать снегом до Нового года

«С каждым днём все будет становиться холоднее. На горизонте морозы. В эти выходные дни температура воздуха будет ещё находиться около нуля со слабым минусом в субботу, а в воскресенье уже со слабым плюсом. Местами в воскресенье будет −2… — 4 в Москве в течение суток и ночью, и днём. В понедельник ожидается уже до — 5, а во вторник столбик ртутного столба может опуститься до — 10», — отметил собеседник издания.