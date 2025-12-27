Атака зомби: Зеленский бросает наркоманов и неадекватов к Купянску

Ситуация в районе Купянска остается крайне напряженной. Противник перебрасывает под город подразделения из Сумской, Черниговской и Полтавской областей. Сейчас Купянск, по сути, одна из самых горячих точек в зоне СВО.
Военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алехин рассказал aif.ru о ситуации на линии соприкосновения.
Ситуация на левом и правом берегах Оскола напряженная.
Алехин отметил, что сейчас идут напряженные бои как на левом, так и на правом берегу реки Оскол.
«Идут бои на левом берегу реки Оскол. ВСУ зажаты в Купянск-Узловой, противник там получает снабжение только с дронов, по земле не может, ситуация напряженная. Идут бои на улицах в микрорайоне Юбиленый, в районе молочно-консервного комбината идут встречные бои. Информация о том, что противник чуть ли не всей центральной частью правобережья овладел, не соответствует действительности», — сказал военный эксперт.
Бойцы РФ продвигаются в сторону Боровой в Изюмском районе, добавил Алехин.
«Наши военные наращивают усилия, чтобы выровнять участки фронта в прилегающих к Купянску населенных пунктах, в Купянской агломерации», — подчеркнул он.
Купянск контратакуют накаченные наркотиками наемники ВСУ.
Украинское командование предпринимает отчаянные попытки контратаковать. По словам Геннадия Алехина, ВСУ действуют преимущественно мелкими штурмовыми группами при поддержке бронетехники.
«В этих группах присутствуют иностранные наемники, “латиносы”», в первую очередь колумбийцы. По моим данным, колумбийцы идут в атаку только под наркотиками", — сообщил военный.
Украинское командование приказало не выпускать мирных жителей из города, чтобы использовать их как «живой щит» при ухудшении обстановки.
«Командиры среднего звена подразделений ВСУ получили приказ в случае ухудшения дальнейшей обстановки прикрываться мирными жителями», — пояснил Алехин.
Сырский сделал основную ставку на Купянск.
Алехин объяснил, почему для украинской армии бои за Купянск имеют огромное значение.
«Этот участок фронта непосредственно связан с донбасским — это Дружковка, Славянск, Краматорск. После потери Северска ВСУ будут любыми путями наращивать контрнаступление в районе Купянска, несмотря на большие потери в живой силе и технике», — уточнил он.
Снабжение группировки ВСУ в Купянске, а также в Славянске и Краматорске идет со стороны Изюма, Балаклеи и Лозовой. Если армии РФ удастся перерезать логистику на этом направлении, то положение противника сильно ухудшится.
ВСУ готовят секретную операцию с участием Зеленского.
Бои за Купянск особенно важны для Зеленского в медийном пространстве. После того, как глава киевского режима опубликовал видео на фоне стелы, многие уличили его в фейках. Теперь же украинская армия готовит операцию по тайному завозу Зеленского в Купянск.
«В боях за Купянск большую роль играет политический фактор. Там чуть ли не готовят секретную операцию по завозу Зеленского после того, как наш президент на прямой линии спросил, почему Зеленский снялся на фоне стелы и не зашел в город. ВСУ в условиях непогоды, дождей, тумана будут пытаться перебрасывать Зеленского к городу, чтобы показать, что он якобы находится внутри Купянска», — сказал Алехин.
Эксперт Павел Мясоедов в разговоре с aif.ru ранее озвучил мнение, что видео Зеленского у стелы Купянска могла создать нейросеть. По его словам, это возможно благодаря тому, что в интернете без труда можно найти видео с людьми в этой же локации и использовать эти кадры для создания фейка.