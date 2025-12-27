На участке федеральной трассы в Тайшетском районе ограничили дорожное движение

На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» ограничили дорожное движение. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, это связано с неблагоприятными дорожными условиями и проведением профилактических работ по устранению зимней скользкости.
— Ограничение действует с 1167 по 1265 километр в Тайшетском районе. С 11:00 введено ограничение движения для всех видов транспорта, — говорится в сообщении.
О восстановлении движения водителям будет сообщено дополнительно.
