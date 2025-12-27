Ричмонд
На участке федеральной трассы в Тайшетском районе ограничили дорожное движение

Это связано с неблагоприятными дорожными условиями.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» ограничили дорожное движение. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, это связано с неблагоприятными дорожными условиями и проведением профилактических работ по устранению зимней скользкости.

— Ограничение действует с 1167 по 1265 километр в Тайшетском районе. С 11:00 введено ограничение движения для всех видов транспорта, — говорится в сообщении.

О восстановлении движения водителям будет сообщено дополнительно.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 2-летний мальчик погиб во время пожара в Тулуне. ЧП произошло ночью 25 декабря. Предварительно установлено, что причиной пожара стала оставленная без присмотра зажигалка.