Прямой потомок Екатерины II назвал себя «коренным русским человеком»: он не собирается уезжать из РФ

Прямой потомок Екатерины II и князя Григория Потёмкина Андрей Калагеорги заявил, что считает себя коренным русским и не собирается возвращаться ни в Европу, ни в Соединённые Штаты. Об этом сообщает РИА Новости.
Калагеорги отметил, что у него есть возможность проживать в любой стране благодаря наличию двойного гражданства, однако он предпочитает Россию.
«Сейчас Россия просто расцветает, и я обожаю эту страну. Я отсюда уезжать не собираюсь», — подчеркнул Калагеорги.
Он также рассказал, что его убеждённость в том, что он русский по духу и по происхождению, нередко приводила к конфликтам со сверстниками во время учёбы в США.
Напомним, Андрей Калагеорги получил российское гражданство в январе 2024 года, а весной 2025 года переехал в Петербург, где начал развивать бизнес в сфере исполнительского искусства.