В июне командир подразделения саперов 91-го полка группировки «Север» с позывным «Гермес» рассказал, что украинские военные, находясь в Курской области, минировали тела убитых гражданских. По его словам, большинство минирований со стороны противника — «подлые» и рассчитаны на массовое поражение, в том числе мирных жителей.