Российский сапер сообщил о минировании ВСУ телефонов в Запорожской области

Военные ВС РФ в ходе освобождения населенного пункта Косовцево в Запорожской области обнаружили мобильные телефоны, которые были заминированы боевиками ВСУ. Об этом сообщил командир взвода группировки войск «Восток» с позывным «Самурай».

— Стоит только взять человеку телефон, как происходит взрыв, отрыв конечности гарантирован. В таких ситуациях телефоны трогать нельзя: обходим, передаем информацию задним, что здесь заминировано, и проходим мимо, — цитирует его РИА Новости.

В сентябре украинские солдаты при отступлении с некоторых территорий в Днепропетровской области стали использовать циничную тактику — минирование тел детей, сообщил военный эксперт Игорь Кимаковский.

Он отметил, что подобные действия поражают жестокостью и демонстрируют пренебрежение к человеческой жизни. По его данным, также фиксировались случаи минирования ВСУ тел военных и взрослых мирных жителей.

В июне командир подразделения саперов 91-го полка группировки «Север» с позывным «Гермес» рассказал, что украинские военные, находясь в Курской области, минировали тела убитых гражданских. По его словам, большинство минирований со стороны противника — «подлые» и рассчитаны на массовое поражение, в том числе мирных жителей.