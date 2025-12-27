«Съедет ночью»: юристы рассказали, как пройдет выселение Долиной

Один из самых громких судебных споров года близок к финалу. Мосгорсуд 25 декабря постановил выселить народную артистку Ларису Долину, её дочь и внучку из элитной пятикомнатной квартиры в Хамовниках, которую Верховный суд окончательно присудил бизнесвумен Полине Лурье. Теперь артистка должна освободить жилье, а её окружение и поклонники гадают: что происходит с певицей и как будет организован её выезд?
Остались считанные дни в элитной квартире.
Решение суда о выселении, согласно закону, подлежит немедленному исполнению. Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко передала через адвоката просьбу Ларисе Долиной съехать до 30 декабря. Однако у артистки, по словам юристов, формально есть ещё небольшой запас времени.
Юрист Александр Хаминский в беседе с aif.ru пояснил механизм.
«В добровольном порядке человек должен немедленно исполнить решение суда. Если он сам не исполняет, то выигравшая сторона обращается в службу судебных приставов. После возбуждения исполнительного производства даётся 5 календарных дней, чтобы выполнить решение суда, в данном случае — выехать из квартиры. Если это не происходит, то приставы приходят, вскрывают дверь и принудительно выносят вещи. Я думаю, что в сегодняшних обстоятельствах, это самый невыгодный для Ларисы Долиной вариант».
То, как может пройти сам процесс вывоза вещей знаменитости, описал юрист Иван Соловьев: «Все вещи упакуют, подгонят к самому подъезду несколько микроавтобусов и все это вывезут потихонечку. Никто не поймёт вообще, что Долина выехала из квартиры. Может, ночью это сделают, чтоб не позориться».
Портрет жертвы.
Полный текст определения Верховного Суда содержит выводы комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. Согласно документу, до контакта с мошенниками Лариса Долина не страдала психическими расстройствами. Однако в период совершения в отношении неё противоправных действий «на фоне имеющихся личностных особенностей» у певицы сформировалось расстройство приспособительных реакций (расстройство адаптации).
Это состояние, усугублённое выраженным эмоциональным напряжением, по выводам экспертов, лишило артистку возможности полноценно осмысливать направленность действий злоумышленников, прогнозировать возможные юридические последствия своих поступков, оказывать сопротивление внешнему давлению. Экспертиза подтвердила, что в отношении Долиной применялось психологическое принуждение, а её главным мотивом было сохранение собственной безопасности.
Психолог Сергей Ланг назвал характерные признаки, по которым близкие могли бы заметить неладное: «Видно, что у человека может быть пустой взгляд, внутреннее напряжение. На вопросы, что у тебя произошло, человек не отвечает. Он ничего ничем не хочет заниматься, потому что его что-то гнетёт, напрягает… Он мало общается с близкими, с друзьями, с коллегами по работе».
Самоуверенность как проблема.
Однако практикующий психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс усомнился, что в момент сделки Долина находилась именно в состоянии фрустрации. По его мнению, под влияние мошенников чаще попадают люди в одном из двух крайних состояний: панического страха или излишней самоуверенности.
«Скорее всего, именно в этом состоянии Долина все делала, учитывая её предыдущие интервью, где она рассказывала, как ей давали специальные пропуска, чтобы она по Москве ездила с нарушениями. И она была в состоянии полной уверенности в себе, что уж она сверхчеловек, которого нельзя обмануть».
И именно эта самоуверенность, по мнению эксперта, стала слабым местом: «Долину подвела излишняя самоуверенность… представление о себе как о сверхчеловеке, которого ни в коем случае никогда никто не сможет обмануть»..
Психологи анализируют состояние певицы на фоне вынужденного переезда. Сергей Ланг отмечает: «Появляется ощущение потери, человек чувствует свою слабость, уязвимость, разочарование в себе». Это разочарование связано с крушением иллюзии о собственной неуязвимости. Михаил Хорс добавляет: «Сейчас она явно получила сомнения в том, что является сверхчеловеком, её тоже могут обманывать. Вот таких людей учит только реальность».
Что дальше? Перспективы уголовного дела и новые иски.
Юрист Иван Соловьев оценил перспективы возможного уголовного дела в отношении самой Долиной.
«Сама Долина не мошенница, она тоже потерпевшая, но которая, к сожалению, уверовала в собственную исключительность, подключила свои связи… Искать какие-то зацепки очень трудно будет»., — сказал юрист.
Однако Лурье может предъявить гражданские иски.
«С Долиной могут взыскать, например, стоимость услуг юристов, экспертиз, то есть, все расходы по делу. Может быть взыскан моральный ущерб. В связи с этой историей можно говорить о том, что Лурье испытала серьёзные моральные страдания, и отчаяние, и страх», — пояснил Соловьев.
Остались считанные дни до того, как певица и её семья переживут предстоящий переезд, и сможет ли она со временем восстановить душевное равновесие после столь масштабной и публичной потери.