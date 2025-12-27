На Солнце произошла самая мощная вспышка с 8 декабря

Подчеркивается, что декабрьская вспышка и нынешняя произошли, скорее всего, в одном и том же районе Солнца. В начале декабря активная зона находилась у западного края диска, а после поворота Солнца примерно на две трети оборота она вышла на восточный край и стала видна с Земли снова.