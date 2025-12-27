На Солнце произошла самая мощная вспышка с 8 декабря

Ранним утром 27 декабря на восточном краю солнечного диска зафиксировали мощную вспышку класса M5.1. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Уточняется, что интенсивность вспышки достигла примерно половины порога, необходимого для категории X, а пик излучения пришёлся на 04:50 мск.
Это событие стало самой сильной вспышкой после 8 декабря, когда была зарегистрирована последняя вспышка уровня X1.1.
Подчеркивается, что декабрьская вспышка и нынешняя произошли, скорее всего, в одном и том же районе Солнца. В начале декабря активная зона находилась у западного края диска, а после поворота Солнца примерно на две трети оборота она вышла на восточный край и стала видна с Земли снова.
По прогнозам, пик солнечной активности может прийтись на новогодние праздники. Однако вероятность магнитных бурь и заметных полярных сияний в ночь на Новый год остаётся низкой, так как активные области располагаются далеко от прямой линии между Солнцем и Землёй.
Напомним, Солнце ведет себя неспокойно уже несколько дней. Еще 5 ноября ученые предупреждали, что на звезде могут возникнуть опасные для Земли вспышки.