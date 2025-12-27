Потомок Екатерины II не намерен возвращаться в Европу из Петербурга

Ранее в этом месяце стало известно, что Калагеорги, которому президент России Владимир Путин в январе прошлого года предоставил гражданство РФ, стал одним из основателей ООО «Царскосельский императорский оркестр имени Екатерины Великой». Этот музыкальный коллектив исполняет как классическую музыку, так и современные произведения в симфонической аранжировке.
«В принципе, я могу жить где угодно, у меня двойное гражданство. Но сейчас Россия просто расцветает, и я обожаю эту страну. Я отсюда уезжать не собираюсь», — сказал Калагеорги.
Он добавил, что всегда считал себя «коренным русским человеком». По его словам, такая позиция нередко вызывала конфликты с ровесниками во время учёбы в американской школе. При это Калагеорги отметил, что не испытывает к себе предвзятого отношения из-за своего американского происхождения.
По его мнению, обычные американцы «не имеют ничего против русских», а россияне в свою очередь достаточно толерантно относятся к жителям США. Он отметил, что россияне могут шутить над американцами, но это не означает, что они считают их серьезной угрозой.
«Я никогда не сталкивался здесь с такой позицией», — заключил Калагеорги.