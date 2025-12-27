Врач посоветовала мыть и сушить искусственные елки перед Новым годом

«При неправильном хранении и после многократного использования искусственных елок на них могут появляться плесневые грибы. И если перед эксплуатацией искусственные ели не помыть и не просушить, то это может отразиться на аллергиках, чувствительных к пыли и к плесени», — отметила врач.