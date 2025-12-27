Врач посоветовала мыть и сушить искусственные елки перед Новым годом

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала aif.ru, какую опасность для аллергиков могут нести новогодние искусственные ели.
«При неправильном хранении и после многократного использования искусственных елок на них могут появляться плесневые грибы. И если перед эксплуатацией искусственные ели не помыть и не просушить, то это может отразиться на аллергиках, чувствительных к пыли и к плесени», — отметила врач.
Кроме того, опасность для аллергиков несут химические вещества, которые могут выделять искусственные ели.
«Современные материалы для изготовления искусственных ёлок менее аллергенные, но еще используются и старые пластмассы, которые при нагревании, если ёлку расположить у источников тепла, выделяют химические вещества, из которых изготовлена сама ель», — предостерегла Логина.
Она отметила, что аллергия может проявляться в виде чихания, заложенности носа, обильных выделений из носа, а также кожных реакций в виде высыпаний при контакте с веточками дерева.
«Поэтому важно соблюдать общие правила: искусственную ель перед тем, как ставить в доме, промыть, просушить. Не располагать ее рядом с источниками тепла и надолго не зажигать гирлянды, потому что они тоже могут немножко подогревать ветки и выделять аллергены в воздух», — сказала Логина.
