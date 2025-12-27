Ричмонд
Кто не может попасть под сокращение на работе в Татарстане

В ряде случаев работодатели вынуждены оптимизировать численность персонала и проводить сокращения. Однако трудовое законодательство предусматривает категории работников, которых нельзя уволить по данной причине. Кто в Татарстане защищён от сокращения штата — в материале «Татар-информа».

Источник: ИА Татар-информ

Работники, не подлежащие сокращению.

Работодатель не имеет права уволить по сокращению:

— женщин в период беременности;

— сотрудниц, воспитывающих ребёнка младше трех лет;

— одиноких матерей, если ребенку не исполнилось 14 лет либо если на воспитании находится ребёнок с инвалидностью до 18 лет;

— единственного родителя, обеспечивающего ребенка с инвалидностью;

— родителя малыша до трех лет, если в семье воспитываются как минимум трое детей младше 14 лет и работает только один из супругов.

Кому предоставляется преимущество при равных условиях.

Если производительность труда и квалификация работников одинаковы, преимущественное право сохранить рабочее место получают:

— сотрудники с инвалидностью;

— авторы изобретений и рационализаторских предложений;

— работники, имеющие доступ к сведениям, составляющим государственную тайну;

— лица, награжденные высшими государственными наградами;

— сотрудники, содержащие двух и более иждивенцев;

— родитель, воспитывающий ребёнка в период прохождения вторым родителем срочной военной службы;

— единственный кормилец семьи;

— работники, получившие травмы или профессиональные заболевания на производстве;

— сотрудники, проходящие обучение или повышение квалификации по программам, необходимым работодателю.