Кто не может попасть под сокращение на работе в Татарстане

Работники, не подлежащие сокращению.
Работодатель не имеет права уволить по сокращению:
— женщин в период беременности;
— сотрудниц, воспитывающих ребёнка младше трех лет;
— одиноких матерей, если ребенку не исполнилось 14 лет либо если на воспитании находится ребёнок с инвалидностью до 18 лет;
— единственного родителя, обеспечивающего ребенка с инвалидностью;
— родителя малыша до трех лет, если в семье воспитываются как минимум трое детей младше 14 лет и работает только один из супругов.
Кому предоставляется преимущество при равных условиях.
Если производительность труда и квалификация работников одинаковы, преимущественное право сохранить рабочее место получают:
— сотрудники с инвалидностью;
— авторы изобретений и рационализаторских предложений;
— работники, имеющие доступ к сведениям, составляющим государственную тайну;
— лица, награжденные высшими государственными наградами;
— сотрудники, содержащие двух и более иждивенцев;
— родитель, воспитывающий ребёнка в период прохождения вторым родителем срочной военной службы;
— единственный кормилец семьи;
— работники, получившие травмы или профессиональные заболевания на производстве;
— сотрудники, проходящие обучение или повышение квалификации по программам, необходимым работодателю.