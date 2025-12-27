Кто не может попасть под сокращение на работе в Татарстане

В ряде случаев работодатели вынуждены оптимизировать численность персонала и проводить сокращения. Однако трудовое законодательство предусматривает категории работников, которых нельзя уволить по данной причине. Кто в Татарстане защищён от сокращения штата — в материале «Татар-информа».