«Очень любил своих троих дочерей»: в Башкирии похоронили 25-летнего парня

— Был трудолюбивым, помогал родителям. Очень любил своих троих дочерей. Занимался спортом, увлекался лыжами, занимал призовые места на соревнованиях. Еще одним из талантов Аниса Анасовича было рисование. А тяга к автомобилям переросла из детского увлечения в профессиональную деятельность, — заявили в администрации Белорецкого района.