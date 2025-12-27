«Очень любил своих троих дочерей»: в Башкирии похоронили 25-летнего парня

В башкирском городе Белорецке пройдет церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Анисом Файзуллиным. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.
Анис Анасович родился в 2000 году в Белорецке, учился в школе № 13. Трудился автослесарем. В минувшем марте заключил контракт с Министерством Обороны России и отправился в зону СВО, служил в мотострелковом батальоне. В апреле молодого человека не стало.
Родные и близкие вспоминают Аниса Файзуллина как веселого и общительного человека, у которого было много друзей.
— Был трудолюбивым, помогал родителям. Очень любил своих троих дочерей. Занимался спортом, увлекался лыжами, занимал призовые места на соревнованиях. Еще одним из талантов Аниса Анасовича было рисование. А тяга к автомобилям переросла из детского увлечения в профессиональную деятельность, — заявили в администрации Белорецкого района.
