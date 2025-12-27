Молодая лама пополнила список обитателей зоосада «Приамурский»

С любопытством к новенькой отнеслись и другие животные: высунули морды, принюхивались к соседке. А вот увидеть ее посетителям пока не получится, так как пушистой красавице еще нужно пройти карантин — переместить в экспозицию «Домашней фермы» ее намерены через месяц.