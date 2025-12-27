Молодая лама пополнила список обитателей зоосада «Приамурский»

Новый обитатель прибыл в зоосад «Приамурский». Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», коллекцию животных пополнила полугодовалая лама, которую привезли сюда из комсомольского зоологического центра «Питон».
— Наша новенькая совсем еще девчонка — она родилась 1 июня. Дорогу из Комсомольска-на-Амуре она перенесла отлично. Прибыв в новое для нее место, лама сначала понервничала, но любопытство и голод победили, — рассказывают в зоосаде «Приамурский».
С любопытством к новенькой отнеслись и другие животные: высунули морды, принюхивались к соседке. А вот увидеть ее посетителям пока не получится, так как пушистой красавице еще нужно пройти карантин — переместить в экспозицию «Домашней фермы» ее намерены через месяц.
Специалисты уверены, что адаптация животного пройдет хорошо. А для того, чтобы лама была здорова и полна сил, для нее составили сбалансированное меню. В него включены зерновые смеси, отруби и свежие овощи, высококачественное сено, веники, минеральная подкормка.
Напомним, недавно в зоосад доставили еще одних миловидных зверей. Список его обитателей пополнили сразу три альпаки из Чили.