Свердловские росгвардейцы получили к Новому году премию в три оклада

В преддверии Нового года сотрудники Росгвардии Свердловской области получили большую премию. Некоторым сотрудникам пришло поощрение размером в три оклада. Об этом URA.RU рассказал один из сотрудников.

Точные суммы премий неизвестны, поскольку у сотрудников разные отклады.

«Нашим дали по три оклада с вычетом налога. Оклад разный, от 15 до 25 тысяч рублей», — заявил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что сотрудники свердловской полиции также начали получать премии, приуроченные к Новому году. Как сообщил источник URA.RU, размер поощрений крайне большой. Некоторые руководители могут получить 400 тысяч рублей и больше.