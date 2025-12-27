Свердловские росгвардейцы получили к Новому году премию в три оклада

Точные суммы премий неизвестны, поскольку у сотрудников разные отклады.
В преддверии Нового года сотрудники Росгвардии Свердловской области получили большую премию. Некоторым сотрудникам пришло поощрение размером в три оклада. Об этом URA.RU рассказал один из сотрудников.
«Нашим дали по три оклада с вычетом налога. Оклад разный, от 15 до 25 тысяч рублей», — заявил собеседник агентства.
Ранее стало известно, что сотрудники свердловской полиции также начали получать премии, приуроченные к Новому году. Как сообщил источник URA.RU, размер поощрений крайне большой. Некоторые руководители могут получить 400 тысяч рублей и больше.