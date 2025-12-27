В Курганской области перечислили самые необычные названия сел и деревень

Марс: Деревня, словно с другой планеты, в Катайском районе. Духовка: Название намекает на печь, но это село в Лебяжском районе. Короли: Звучит королевски, расположено в Шумихинском районе. Кокуй: Короткое и запоминающееся, в Варгашинском районе. Дворцы: Обещает роскошь, но это скромная деревня в Половинском районе. Крепость: Воинственное название в Мокроусовском районе. Камчатка: Как дальневосточный полуостров, но в Курганской области.