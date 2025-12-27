В Курганской области перечислили самые необычные названия сел и деревень

Курганская область в лидерах по количеству забавных наименований сел и деревень.
Курганская область лидирует среди регионов России по количеству забавных топонимов с 14 необычными названиями сел и деревень. Выделяют такие как Марс, Духовка и Короли. Об этом сообщили в Росреестре, ссылаясь на данные из Государственного каталога географических названий.
«Названия деревень Курганской области, такие как Марс, Духовка и Короли вызывают улыбку у туристов и местных жителей. Эти названия отражают исторический колорит Курганской области и вошли в общероссийский рейтинг самых смешных», — рассказали в пресс-службе Росреестра.
Наиболее упоминаемые названия, которые считаются забавными в Курганской области: Марс, Духовка, Короли, Кокуй, Дворцы, Крепость, Камчатка.
Марс: Деревня, словно с другой планеты, в Катайском районе. Духовка: Название намекает на печь, но это село в Лебяжском районе. Короли: Звучит королевски, расположено в Шумихинском районе. Кокуй: Короткое и запоминающееся, в Варгашинском районе. Дворцы: Обещает роскошь, но это скромная деревня в Половинском районе. Крепость: Воинственное название в Мокроусовском районе. Камчатка: Как дальневосточный полуостров, но в Курганской области.
Эти топонимы возникли исторически: от прозвищ основателей, местных особенностей или диалектов. Например, «Духовка» могло произойти от праздника Троицы, а «Марс» — от красной почвы или мифологии.