В Якутске двое человек погибли из-за ухода автомобиля под лед

В Якутске, по предварительной информации, в результате ухода автомобиля под лед погибли двое человек. Следственные органы проводят доследственную проверку, сообщили в пресс-службе СУ СК по Республике Саха (Якутия).
