Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Якутске двое человек погибли из-за ухода автомобиля под лед

В Якутске, по предварительной информации, в результате ухода автомобиля под лед погибли двое человек. Следственные органы проводят доследственную проверку, сообщили в пресс-службе СУ СК по Республике Саха (Якутия).

Срочная новость.

В Якутске, по предварительной информации, в результате ухода автомобиля под лед погибли двое человек. Следственные органы проводят доследственную проверку, сообщили в пресс-службе СУ СК по Республике Саха (Якутия).