55 экспонатов из зоны СВО передали в музей истории Иркутска

Собранные в зоне специальной военной операции 55 экспонатов передали в музей истории Иркутска имени А. М. Сибирякова. Среди предметов — бронежилеты, беспилотный летательный аппарат, кокарда, ящик для ленты гранатомета, кепка и другое. Все они принадлежали военнослужащим из Украины, а также их союзникам из европейских стран. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе городской администрации.