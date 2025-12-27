55 экспонатов из зоны СВО передали в музей истории Иркутска

Собранные в зоне специальной военной операции 55 экспонатов передали в музей истории Иркутска имени А. М. Сибирякова. Среди предметов — бронежилеты, беспилотный летательный аппарат, кокарда, ящик для ленты гранатомета, кепка и другое. Все они принадлежали военнослужащим из Украины, а также их союзникам из европейских стран. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе городской администрации.
— Такие свидетельства позволяют рассказывать и показывать иркутянам и гостям города реальную ситуацию, которая происходит в зоне проведения специальной военной операции, — говорится в сообщении.
Это уже четвертая передача военных трофеев. Очередное поступление дополнит действующую выставку «СВО», которая работает в филиале «Солдаты Отечества» на улице Чайковского.