Умерла Аннет Дион, последняя из всемирно известных пятерняшек

Умерла Аннет Дион — последняя оставшаяся в живых из всемирно известных пятерняшек. Как сообщает газета New York Times, Аннет скончалась в возрасте 91 года.
Пятерняшки — Эмили, Мари, Ивон, Сесиль и Аннет — родились в канадской провинции Онтарио 28 мая 1934 года. Их появление на свет мгновенно превратилось в мировую сенсацию. Как отмечает издание, сёстры обрели всемирную известность буквально в считанные часы после родов, став первыми в мире пятерняшками, пережившими младенчество.
Однако история этой уникальной семьи была отмечена не только славой, но и глубокой личной трагедией. Первой ушла из жизни Эмили — ей было всего 20 лет. Её сестра Мари позже оказалась в больнице, страдая от депрессии, и скончалась в 36 лет. Позднее умерла Ивон. В августе 2025-го не стало Сесиль.
