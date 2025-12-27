Умерла Аннет Дион, последняя из всемирно известных пятерняшек

Однако история этой уникальной семьи была отмечена не только славой, но и глубокой личной трагедией. Первой ушла из жизни Эмили — ей было всего 20 лет. Её сестра Мари позже оказалась в больнице, страдая от депрессии, и скончалась в 36 лет. Позднее умерла Ивон. В августе 2025-го не стало Сесиль.