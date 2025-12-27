В Омске в понедельник резко потеплеет и выпадет снег

Морозы сдают позиции. Уже со следующей недели в Омскую область снова вернется относительно теплая погода. Уже к понедельник вместе со снегом придет и потепление. Однако, сегодня и завтра придется одеться потеплее.
По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу, 27 декабря, существенных осадков не прогнозируется. Температура ночью составит −22…-27 градусов, на северо-востоке — до −33, днем — потеплеет до −13…-18 градусов.
В воскресенье, 28 декабря, погода будет ясно и умеренно морозно: ночью −16…-21, днем — −13…-18 градусов. Север региона может увидеть лишь слабые снегопады.
Перелом наступит в понедельник, 29 декабря. С приходом теплого атмосферного фронта по западной половине области пройдет снег различной интенсивности. Ночью ожидается −18…-23, а днем температура поднимется до комфортных −6…-11 градусов. На юге региона, включая Омск, воздух может прогреться до −1 градуса.
МЧС по Омской области информирует: пока опасных метеоявлений не ожидается, однако при резком потеплении возможны гололед и подтапливание снега, что потребует осторожности на дорогах и тротуарах.
