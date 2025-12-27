Ясли Христа появились в центре Кургана. Фото

Ранее в Кургане в рамках новогоднего оформления установили и украсили главную городскую елку на площади имени Ленина, где усилили праздничную иллюминацию и разместили светодиодный шатер. Дополнительно елку с особой подсветкой смонтировали в Центральном парке культуры и отдых.