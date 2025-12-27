Ричмонд
Ясли Христа появились в центре Кургана. Фото

В центре Кургана появились ясли Христа. Композиция расположилась на территории Городского сада. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

В Кургане возле драмтеатра установили рождественский вертеп.

«В Горсаду возле здания драмтеатра появились ясли Христа. Композиция имеет подсветку и в вечернее время смотрится особенно красиво», — сообщил корреспондент URA.RU.

Ранее в Кургане в рамках новогоднего оформления установили и украсили главную городскую елку на площади имени Ленина, где усилили праздничную иллюминацию и разместили светодиодный шатер. Дополнительно елку с особой подсветкой смонтировали в Центральном парке культуры и отдых.