Ясли Христа появились в центре Кургана. Фото

В Кургане возле драмтеатра установили рождественский вертеп.
В центре Кургана появились ясли Христа. Композиция расположилась на территории Городского сада. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«В Горсаду возле здания драмтеатра появились ясли Христа. Композиция имеет подсветку и в вечернее время смотрится особенно красиво», — сообщил корреспондент URA.RU.
Рождественский вертеп появился у драмтеатра.
Ранее в Кургане в рамках новогоднего оформления установили и украсили главную городскую елку на площади имени Ленина, где усилили праздничную иллюминацию и разместили светодиодный шатер. Дополнительно елку с особой подсветкой смонтировали в Центральном парке культуры и отдых.