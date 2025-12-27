Полиция Челябинской области перейдет на усиленный режим работы

«В период с 31 декабря по 11 января на территории Южного Урала запланировано проведение 840 торжественных мероприятий, в которых, по предварительным данным, примут участие порядка 150 тысяч человек. Для обеспечения правопорядка более двух тысяч сотрудников полиции будут нести службу в усиленном режиме», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.