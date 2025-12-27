Полиция Челябинской области перейдет на усиленный режим работы

В Челябинской области более двух тысяч полицейских обеспечат порядок на новогодних праздниках.
В Челябинской области в период новогодних и рождественских праздников усилят меры безопасности на массовых мероприятиях. Для охраны общественного порядка задействуют более двух тысяч сотрудников полиции и увеличат число следственно-оперативных групп и патрулей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
«В период с 31 декабря по 11 января на территории Южного Урала запланировано проведение 840 торжественных мероприятий, в которых, по предварительным данным, примут участие порядка 150 тысяч человек. Для обеспечения правопорядка более двух тысяч сотрудников полиции будут нести службу в усиленном режиме», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
В региональном главке под председательством врио начальника ГУ МВД полковника внутренней службы Дениса Паутова прошло заседание оперативного штаба по профилактике правонарушений с участием силовых структур, профильных министерств, представителей образования и духовенства. Полиция проведет обследование площадок с привлечением кинологов, на входах в места массового скопления людей организуют досмотр со стационарными и ручными металлодетекторами. В образовательных организациях запланированы профилактические беседы о правилах использования пиротехники на специально отведенных площадках.
Также усилят контроль на дорогах: число экипажей ДПС увеличат со 180 до 250, инспекторов ориентируют на пресечение нетрезвого вождения и нарушений перевозки детей. Во время религиозных торжеств православные храмы и монастыри обследуют и возьмут под охрану, в местах массового скопления прихожан организуют патрулирование и регулирование дорожного движения.
Ранее на итоговом заседании областной антитеррористической комиссии губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что с 30 декабря все службы региона переходят на усиленный режим работы. Он поручил главам муниципалитетов определить ответственных дежурных и провести полные проверки пожарной и антитеррористической безопасности в социальных и культурных учреждениях, где проходят детские и другие массовые мероприятия.