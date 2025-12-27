В Ростовском зоопарке откроют новогоднюю елку и Резиденцию Деда Мороза

Праздничная программа стартует с 12:00 в Доме юннатов, а в 14:00 на площади перед избой пройдет «Новый год в зоопарке» и награждение победителей конкурса авторской новогодней игрушки. Участники конкурса смогут посетить зоопарк в этот день бесплатно.