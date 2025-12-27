В Ростовском зоопарке откроют новогоднюю елку и Резиденцию Деда Мороза

Ростовчан и гостей города 27 декабря пригласили в Ростовский зоопарк на открытие новогодней елки и Резиденции Деда Мороза. Об этом сообщили в Telegram-канале зоопарка.
— Дед Мороз зажжет елку и откроет свою Резиденцию, — говорится в сообщении.
Праздничная программа стартует с 12:00 в Доме юннатов, а в 14:00 на площади перед избой пройдет «Новый год в зоопарке» и награждение победителей конкурса авторской новогодней игрушки. Участники конкурса смогут посетить зоопарк в этот день бесплатно.
Для гостей также подготовили фотозону с санями Деда Мороза и показательные кормления животных.
