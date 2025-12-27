Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовском зоопарке откроют новогоднюю елку и Резиденцию Деда Мороза

В Ростовском зоопарке 27 декабря зажгут новогоднюю елку и откроют резиденцию Деда Мороза.

Источник: Комсомольская правда

Ростовчан и гостей города 27 декабря пригласили в Ростовский зоопарк на открытие новогодней елки и Резиденции Деда Мороза. Об этом сообщили в Telegram-канале зоопарка.

— Дед Мороз зажжет елку и откроет свою Резиденцию, — говорится в сообщении.

Праздничная программа стартует с 12:00 в Доме юннатов, а в 14:00 на площади перед избой пройдет «Новый год в зоопарке» и награждение победителей конкурса авторской новогодней игрушки. Участники конкурса смогут посетить зоопарк в этот день бесплатно.

Для гостей также подготовили фотозону с санями Деда Мороза и показательные кормления животных.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

Процедуры получения разрешений на строительство упростили в Ростовской области.

Как спустя год после закрытия выглядит территория аксайских рынков.