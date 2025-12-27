Зафиксирована самая сильная вспышка на Солнце с 8 декабря

«На восточном краю Солнца рано утром по московскому времени зарегистрирована крупная вспышка уровня M5.1… Событие является самым мощным с 8 декабря… Пик ожидающейся вспышечной активности может прийтись на новогодние праздники», — уточнила пресс-служба лаборатории.
Несмотря на ожидаемый пик солнечной активности, вероятность магнитных бурь и ярких полярных сияний в новогоднюю ночь считается невысокой. Как уточнили в лаборатории, это связано со значительным удалением активных областей звезды от линии «Солнце — Земля».
Мощность вспышки, как сообщили учёные, составила около 50% от уровня высшего класса X. Пик пришёлся на 04:50 мск.
«Интересно, что событие 8 декабря и сегодняшнее произошли, судя по всему, в одной и той же области Солнца, которая в начале декабря находилась на западном краю Солнца. За прошедшее время Солнце совершило примерно ⅔ оборота вокруг оси, и тот же центр активности, пройдя по обратной стороне, снова вернулся на видимую с Земли сторону — теперь на восточный край», — уточнили учёные.
Ранее Life.ru сообщал, что солнечная активность заметно снизилась, о чём свидетельствует сокращение количества вспышек. По мнению учёных, звезда входит в период относительного спокойствия. С середины октября она демонстрирует предсказуемый цикл: две недели повышенной активности, за которыми следуют две недели затишья. Эта модель поведения пока остаётся неизменной. Астрономы также предполагают, что снижение активности происходит и на невидимой стороне Солнца, поскольку там не фиксируются сильные вспышки.
