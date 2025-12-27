Зафиксирована самая сильная вспышка на Солнце с 8 декабря

«Интересно, что событие 8 декабря и сегодняшнее произошли, судя по всему, в одной и той же области Солнца, которая в начале декабря находилась на западном краю Солнца. За прошедшее время Солнце совершило примерно ⅔ оборота вокруг оси, и тот же центр активности, пройдя по обратной стороне, снова вернулся на видимую с Земли сторону — теперь на восточный край», — уточнили учёные.