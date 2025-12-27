Ушла из жизни последняя из знаменитых канадских пятерняшек Дион

Аннет Дион, последняя из знаменитых пятерняшек Дион, скончалась в возрасте 91 года. Как сообщает газета New York Times, она была последней оставшейся в живых из первой в мире группы из пяти близнецов, переживших младенчество.
Братья и сёстры родились 28 мая 1934 года в канадской провинции Онтарио и почти сразу стали мировой сенсацией, привлекая внимание туристов.
Из пятерни ранее ушли из жизни Эмили в 20 лет, Мари в 36 лет, Ивон и Сесиль, которая умерла в августе 2025 года.
