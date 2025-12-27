Стало известно сколько россиянин планируют смотреть новогодние шоу: для них это традиция

Главной причиной для включения «огоньков» для 55% россиян остаётся ощущение традиции и связанные с ней эмоции. Для 37% это, скорее, привычный, но не вызывающий ярких чувств ритуал. Радость от появления на экране знакомых артистов испытывают лишь 6%, а чувство общности от понимания, что «смотрят все», — только 2%.