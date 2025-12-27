Стало известно сколько россиянин планируют смотреть новогодние шоу: для них это традиция

Традиция смотреть праздничные телепередачи в новогоднюю ночь стремительно теряет аудиторию. Согласно исследованию Rambler&Co, проведённому для РИА Новости, каждый второй россиянин (50%) признался, что вовсе откажется от просмотра специальных шоу.
Классические программы на федеральных каналах выбрали 31% респондентов. Гораздо меньше зрителей обратятся к онлайн-версиям или сборникам старых «огоньков» в соцсетях (8%), праздничным проектам независимых интернет-студий (7%) или новогодним стримам блогеров (4%).
При этом большинство смотрящих воспринимают контент не как главное событие вечера, а как праздничный фон. Почти четверть (24%) зрителей ограничатся лишь фрагментарным просмотром отдельных номеров. Включить программу целиком готовы лишь 10% опрошенных, столько же предпочитают отложить просмотр на дни после праздника.
Главной причиной для включения «огоньков» для 55% россиян остаётся ощущение традиции и связанные с ней эмоции. Для 37% это, скорее, привычный, но не вызывающий ярких чувств ритуал. Радость от появления на экране знакомых артистов испытывают лишь 6%, а чувство общности от понимания, что «смотрят все», — только 2%.
Прежде стало известно, что россияне в преддверии новогодних праздников демонстрируют сдержанность как в планах на отдых, так и в готовности тратить деньги. Самой популярной формой проведения каникул стало домашнее «ничегонеделание» — такой вариант выбрали 32% респондентов.